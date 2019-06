سيلين ديون تنهي 16 عامًا في لاس فيغاس برسالة مؤثرة

متابعة بتجـــــــــرد: أشادت النجمة العالمية سيلين ديون بزوجها الراحل “رينيه أنجيليل” عندما انضمت إلى أطفالها الثلاثة على خشبة المسرح بمناسبة انتهاء إقامتها في لاس فيغاس، والتي استمرت 16 عامًا في الكولوسيوم بقصر قيصر مساء أمس.

وبعد أدائها النهائي، وقفت “سيلين” البالغة من العمر 51 عامًا، برفقة أبنائها وهي تحدق بعشق في صورة تجمعها بزوجها منتج الموسيقي الذي توفي بشكل مأساوي في يناير عام 2016 بعد معركة مع سرطان الحلق عن عمر يناهز 73 عامًا.

وأنهت سيلين مسيرتها في الولاية الأمريكية بأداء سلسلة من أغانيها المتميزة، بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة Flying on My Own من ألبومها الجديد Courage، الذي سيصدر في نوفمبر المقبل.

وقالت سيلين ديون بعد انتهاء عرضها الأخير: “أنا فخورة بما أنجزناه في الكولوسيوم منذ أن بدأنا قبل ستة عشر عامًا، عندما شاركت أنا ورينيه هذا الحلم لأول مرة”.

وأضافت: “لقد كانت هذه التجربة بأكملها جزءًا كبيرًا من مسيرتي المهنية في مجال الفن، تجربة سأعتز بها إلى الأبد.. لدي الكثير من الناس لأشكرهم”.

بدأت الفنانة الرائدة إقامتها الأولى في مارس عام 2003، واستمرت في لعب 717 عرضًا ضخمًا حتى ديسمبر عام 2007، ومن ثم بدأت إقامتها الثانية مع 424 عرضًا.