ابنة شيرين عبد الوهاب ترقص باحترافية على أنغام “زمان”

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، بمقطع فيديو لابنتها “مريم”، تظهر فيه وهي ترقص على أنغام أغنيتها “زمان” باحترافية شديدة.

وظهرت “مريم” في الفيديو، وهي وترقص وتتمايل بحركات إيقاعية احترافية، على أغنية والدتها، مرتدية فستانا أسود اللون، وعقبت شيرين على الفيديو قائلة: “أميرتي”.

تجدر الإشارة إلى أن “شيرين” أطلقت حديثا أغنية “يا بتفكر يا بتحس”، الخاصة بمسلسل “خمسة ونص”، من بطولة النجوم نادين نسيب نجيم، قصي خولي ومعتصم النهار، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2019، وهي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي.