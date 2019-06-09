- 1/2
- 2/2
أحمد هاشمالأحد 2019/6/9 09:29 مساء بتوقيت أبوظبي
جنيفر لوبيز تغني مع ابنتها في لوس أنجلوس
بدأت جنيفر لوبيز جولتها الغنائية بعنوان "إنها حفلتي"، بمناسبة اقترابها من إتمام عامها الـ50 الذي يحل قريبا، في مدينة لوس أنجلوس.
وشاركت النجمة العالمية في دويتو مع شخصية مميزة للغاية انضمت إليها على خشبة المسرح، هي ابنتها إيمي البالغة من العمر 11 عاما، حسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وقدمت النجمة البالغة من العمر 49 عاما مجموعة من الاستعراضات، ثم غنت رفقة ابنتها أغنية ثنائية على خشبة المسرح، وأثبتت ابنتها أن لديها حنجرة قوية على غرار والدتها.
وغنت لوبيز مع ابنتها أغنية "بلا حدود" من فيلمها الرومانسي Second Act، وتألق الثنائي في الغناء، وكانتا ترتديان ثيابا حمراء.
ولم تستطع المغنية أن تخفي فرحتها وفخرها، وشاركت فيديو للدويتو على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "لا أستطيع أن أتحمل ذلك!".
قدرات إيمي الصوتية لم تكن مفاجأة، ففي الشهر الماضي شاركت لوبيز فيديو لابنتها وهي تغني على نغمات البيانو أغنية المطربة أليشيا كيز "إذا لم أحصل عليك"، وكانت رائعة.
وقال المغني مارك أنتوني والد إيمي في مقابلة أجراها مؤخراً، إنه يدعم شغف ابنته بالموسيقى إذا كان هذا شيء ترغب في متابعته.
وقال: "الموسيقى كانت جزءا كبيرا من حياتي، وأتمنى أن يحدث نفس الشيء بالنسبة لإيمي كما حدث معي".
وأضاف: "إذا كان هذا هو ما تريد القيام به فلا بأس، خاصة أنها تفعل ذلك لأنها تحب الموسيقى وليس بحثا عن شهرة، أو شعبية، أو إعجاب".
كانت هذه تفاصيل خبر جنيفر لوبيز تقدم لجمهورها أعز ما تملك في عامها الـ50 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.