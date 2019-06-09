بين نادين ن. نجيم وشريهان، جمال ورقي…وغزل

بعدما عبّرت النجمة نادين نسيب نجيم عن إعجابها الشديد بالنجمة الاستعراضية شريهان، حيث لفتت في لقاء اعلامي أنها تفاجأت عندما علمت ان الأخيرة خرّيجة محاماة وليست خريجة أكاديميّة الفنون خاصة أنها تتمتع بموهبة كبيرة جداً، وشددت أن الساحة الفنيّة لن تنجُب مثل شريهان والذي قدمته لا يستطيع أحد ان يقدمه.

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ردّت شريهان على نادين بتعليق على حسابها على تويتر وقالت: “الجمال الحقيقي في المرأة ينعكس في روحها وأنت جميلة على جميع المستويات روحاً و شكلاً وعقلاً وأداءً.” وختمت قائلة:Thank you beautiful inside out.. love you

لم تمر دقائق حتى ردّت نادين على تعليق شريهان معبرة عن حبها الشديد لها وكتبت: “لا يمكنني تصديق ذلك”. وتابعت: My idol the one and only Sherihan is saying this to me oh my god I love you so much god bless you habibet albe

نادين دائماً ما تعبّر عن اعجابها بشريهان فعندما علمت بخبر عودة الاخيرة الى الساحة الفنيّة من جديد بعد غياب اكثر من 14 عاماً، رحّبت “نجيم” بها وقالت حينها ان هذا افضل خبر سمعته.