غوينيث بالترو تصدم المتابعين بطبيعة حياتها مع براد فالتشوك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة غوينيث بالترو، أنها لا تعيش مع زوجها، براد فالتشوك، طوال الوقت، وأنهما يبتعدان عن بعضهما البعض بضعة أيام في الأسبوع.

ورغم أنهما لا يزالان في مرحلة شهر العسل، حيث أتما زواجهما في سبتمبر الماضي في حفل رائع بنيويورك، إلا أن بالترو، 46 عامًا، قالت إنها اتفقت وبراد، 48 عامًا، أن يبقيا على المنازل المستقلة الخاصة بكل واحد منهما وأن ينفصلا عن بعضهما 3 ليالي بالأسبوع.

وفي مقابلة أجرتها مع مجلة ستايل التابعة لصحيفة صنداي تايمز، أضافت بالترو "يخبرني جميع أصدقائي المتزوجين أن الطريقة التي أعيش بها الآن هي طريقة مثالية وأني وبراد لا يجب أن نغير أي شيء. وقد وافق مدرب العلاقات الخاصة الذي أتعامل معه على ترتيبات النوم غير التقليدية لأنه يرى أن ذلك يمنح زواجنا (قطبية)".

ونوّهت المجلة إلى أن براد يقيم في الليالي التي يبتعد فيها عن بالترو بمنزله الخاص برفقة طفليه، برودي وإيزابيلا، الذين أنجبهما من زوجته الأولى، سوزان بوكينيك.