شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد ينتهى من تسجيل أغنية "شكرا" فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة باسم "شكرا"، من كلمات أحمد الجندى وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين، ومقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد.

كان آخر أعمال فؤاد أغنية "خدنا معاك" ، لحث المواطنين على النزول للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الماضي، وهى من كلمات محمد البوغه، والحان أحمد العتبانى، وتوزيع خالد نبيل، ومن إخراج كمال عبد العزيز.

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من ناحية أخرى، يستعد فؤاد لعرض مسلسله "الضاهر" بعد شهر رمضان، وذلك بعد أن واجه العديد من التأجيلات، كما يتأهب فؤاد لطرح آخر ألبوماته بعد وضع اللمسات الهائية على الألبوم مع إجراء عدة تغييرات على شكله النهائى.