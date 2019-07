شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. حفل غنائى للمطربة مى كمال ابنة عفاف راضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم المطربة مى كمال ابنة الفنان الكبيرة عفاف راضى حفلا جديدا يوم الخميس 13 يونيه على أحد المسارح بجاردن سيتي في الساعة التاسعة مساء، حيث تغني خلال الحفل مزيج من الاغاني العربية والغربية بمصاحبة مجموعة من العازفين المتميزين.

ومن المقرر أن تقدم أغنيات " Lost on you " و "Seven nations army " و " Bessame Mucho " كما ستغني بالعربية "لما بدي يتثنى" و "غير انت" و "بذكرك بالخريف" وغيرها من الأغاني المشهوره التي بها مزيج بين اللونين الشرقي و الغربي.



مي كمال في احدي حفلاتها

مي كمال درست مي الغناء الأوبرالي بدار الأوبرا المصريهة و شاركت في مجموعة من الحفلات علي المسرح الصغير بمجموعة من الاغنيات العالمية من مسرحيه "كارمن" و "زواج فيجارو" و "لابوهيم" وبعد دراسة الغناء الأوبرالي اتجهت مي لغناء الـ "چاز" حيث شاركت في عدة حفلات آخرها "مهرجان حكاوي الچاز" ٢٠١٩ مع فرقة Cairo Big Band Society بقياده الموزع الموسيقي هشام جلال حيث تغني مي كمال بـ 5 لغات.