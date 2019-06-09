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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولى لأنتونى راموس وميليسا باريرا بكواليس In the Heights والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم العالمي أنتوني راموس دوره في الفيلم الموسيقي " In the Heights " و ذلك في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، و شاركته تصوير إحدى المشاهد النجمة ميليسا باريرا .
وبعدد من الصور التى التقطت لهما بالكواليس ظهرا خلال تبادلهما أطراف الحديث قبل بدء التصوير.
فيلم "In The Heights" من المقرر أن يصدر فى يونيو عام 2020، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم مارك انتوني و ستيفاني بياتريز وميليسا باريرا وأنتوني راموس وكوري هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.
من كواليس In the Heights (1)
من كواليس In the Heights (2)
من كواليس In the Heights (3)
من كواليس In the Heights (4)
من كواليس In the Heights (5)
من كواليس In the Heights (6)
من كواليس In the Heights (7)
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