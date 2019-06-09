شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه خلال أيام.. كريس هيمسوورث يروج لفيلم Men in Black: International والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شركة الإنتاج الفنى والسينمائى Sony Pictures، الستار عن بعض اللمحات من حملة الترويج لفيلم الأكشن والخيال العلمى Men in Black: International، بطولة النجم العالمى كريس هيمسوورث وإيما واطسون.

وظهر الفنان كريس هيمسوورث بصحبه الممثل العالمى توم هولاند صاحب شخصية "سبايدر مان" اثناء ترويجهم للفيلم المقرر عرضه يوم 14 يونيو طبقا لموقع imdb.

ووفقًا للتقرير الذى نقلته صحيفة variety فإن الفيلم الجديد سيحقق ما يقارب الـ 18 مليون دولار فى الافتتاحية داخل الصين بعد عرضه في 14 يونيو أيضًا هناك.

الفيلم من بطولة كريس هيمسوورث، تيسا تومبسون، ليام نيسون، ريبيكا فيرجسون، إيما طومسون، رافع سبال، دافينا سيتارام، ناصر جاما، والفيلم من إخراج إف جاري جراي، ومن تأليف لويل كانينجهام، مات هولواى، الفن ماركوم، ويدور احداثه حول حماية الأرض من المخلوقات الغريبة التى تحاول السيطرة على الكون، وفى هذه المغامرة الجديدة يواجه هؤلاء الرجال أكبر تهديدا لها حتى الآن.