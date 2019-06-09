شكرا لقرائتكم خبر عن "يعيش أهل بلدى" ينير المسرح القومى بجمهوره وغدًا آخر عروضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحقق العرض المسرحى "يعيش أهل بلدى" من إنتاج فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفنى للمسرح على خشبة المسرح القومى بالعتبة نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يقدم العرض ابتداء من ثانى أيام العيد الخميس ٦ يونيو فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

يقول الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير الفرقة إن عرض "يعيش أهل بلدي" تدور فكرته عن المجتمعات البدائية التى يحلم بها الملايين، بمن معه عصاة موسى السحرية أو خاتم سليمان لتحقيق أحلام البسطاء بينما فى المجتمعات الراقية فى التطور يتطلع الزعيم لسواعد الملايين من خلال تحقيق أعظم الأحلام المطلوبة، العرض هو رحلة فنية مكثفة لبناء وعي مجتمع حديث.

وأكد مخرج العرض الفنان والدكتور عاصم نجاتي أن غدًا الإثنين هى آخر عروض المسرحية وعرض "يعيش أهل بلدي" بطولة أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان، هالة سرور، زكريا معروف، ضياء زكريا، مريم البحراوي، هانى حافظ، إيهاب ناصر، ندى عفيفى، غناء مروة ناجى، موسيقى وألحان على سعد، ديكور وأزياء صبحى السيد، الاستعراضات محمد عبدالصبور، تأليف وأشعار محمد بغدادي، إخراج عاصم نجاتي.