أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لهذا الفنان: "ابن بلد بجد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجه الفنان أحمد صلاح حسني، رسالة لصديقه الفنان أحمد عز، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر.
ونشر "صلاح" صورة تجمعهما، وعلق: "الراجل ده ابن بلد بجد، بدون الدخول في تفاصيل، عشان كدة ربنا بيكرمه في أي عمل ليه، الأخ قبل الصديق أحمد عز".
ويشارك أحمد صلاح حسني، مع الفنان أحمد عز، في بطولة فيلم "الممر" الذي يعرض حاليا في السينمات، وهو من بطولة محمد فراج، محمد جمعة، إياد نصار، أحمد رزق، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.
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