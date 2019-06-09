إدوارد يكشف عن أصدقاء "عشرة العمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: نشر الفنان إدوارد، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، صورة جمعته بأصدقائه القدامي. وكتب إدوارد معلقًا: "دول أصحابي من ٢٠ سنة عشرة العمر.. مبسوط أوي إني شوفتهم في جدة.. أحلى صداقة صداقة العمر.. سرين وأنال ومدي وبندر". يذكر أن الفنان إدوارد شارك في دراما رمضان الماضي بأعمال "ولد الغلابة" و"علامة استفهام" و"حكايتي".

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