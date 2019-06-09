ريهام أيمن وابنها في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة ريهام أيمن، أحدث صور لها بصحبة نجلها عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وظهرت "ريهام" في الصور بصحبة ابنها الأكبر "رمزي"، في حديقة منزلها، وعلقت: "حبيبي رمزي". يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت الفنان شريف رمزي عام 2015، وأنجبت منه ابنها "رمزي"، وابنتها "ليليا".

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