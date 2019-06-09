الليلة.. نجوم "زي الشمس" ضيوف "الحكاية.. مع عمرو أديب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في ثاني حلقات برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" بعد شهر رمضان المبارك، الذي تعرضه شبكة MBC مصر في تمام العاشرة مساءً، يستضيف الإعلامي عمرو أديب فريق مسلسل "زي الشمس" الذي عُرض حصريًا على شاشة MBC مصر.

ومن بين الضيوف: دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وعمر السعيد، وملك حسن، الذين يتحدثون عن كواليس تصوير المسلسل وردود الأفعال التي صادفها.

يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على MBCمصر من الجمعة إلى الاثنين، الساعة 10:00 مساءً.