أندرو محسن مديرًا فنيًا لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الناقد السينمائي أندرو محسن، مديرا فنيا للمهرجان في دورته الرابعة التي ستنطلق في فبراير المقبل.

وعقد السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، اجتماعا مع الناقد أندرو محسن، لبحث التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة مؤكدين ثقتهما في قدرته على تقديم محتوى جيد.

وقال الناقد أندرو محسن، إنه يرغب في استكمال مسيرة النجاح التي حققها المهرجان منذ دورته الأولى، خاصة أنه يتمتع بحضور جماهيري ملحوظ، مؤكدا أنه سيبدأ العمل على اختيار لجان المشاهدة واختيار الأفلام في الأيام القادمة، حتى يضم المهرجان أعمالًا متنوعة في مسابقتيه للأفلام الطويلة والقصيرة.

Advertisements

أندرو محسن هو ناقد سينمائي عمل في برمجة عدة مهرجانات، وتولى سابقًا منصب المدير الفني لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، كما يتولى حاليًا منصب مدير مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشارك في عدد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية، بالإضافة لكتاباته النقدية المنتظمة في عدة مطبوعات ومواقع إلكترونية.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة في فبراير المقبل، ويتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.