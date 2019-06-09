هكذا علق نبيل الحلفاوي على أزمة النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

أعرب الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عن استيائه من المشاكل الذي يمر بها الدوري المصري هذا الموسم وتأجيل المباريات، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وكتب "الحلفاوي" في تغريدة له: "على فكرة أنا لسه عند رأيي اللي كتبته سابقًا.. الدوري ده اتمرمط واتبهدل وباخ ومبقالوش طعم، وإذا إن شاء الله الأهلي فاز به هيبقى أداء واجب كده من باب ربنا ما يقطعلنا عادة يعني".

يذكر أن النادي الأهلي هدد بالانسحاب من بطولة الدوري المصري حال استكمال المسابقة بعد كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل