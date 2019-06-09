أحمد صلاح حسني عن جميل برسوم: "إضافة مرعبة لمسلسل حكايتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حل الفنان جميل برسوم، ضيفا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على شاشة (سي بي سي).

وفي مداخلة هاتفية، قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه أصغر من تقييم الفنان جميل برسوم، وهو على المستوى الشخصي يحمل روح شاب عمره 20 عاما.

وأضاف: "أول ما اتقابلنا كان فيه بينا صداقة وكيميا، وهو كان مقلق من الدور، وبعد أول مشهد قال أنا سعيد إني أخدت قرار إني أعمل المسلسل ده".

وأشار إلى إن جميل برسوم، أعطى ثِقل فني للمسلسل، كما أنه لا يتصور شخص آخر يجسد شخصية البارون غير جميل برسوم.

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واختتم حديثه قائلا: "أنا سعيد بالعمل معه، وهو ممثل عبقري، وإضافة مرعبة لمسلسل حكايتي، وهو عامود من عواميد نجاح المسلسل".

مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، جميل برسوم، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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