"خاص.. الشاعرة هالة علي تكشف كواليس أحدث أغاني رامي صبري "أنا بابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"يا ماما لا يا ماما لا/ بطلي تعيشي في دراما/ اللي قدامك رجولة/ والرجولة يعني كرامة/ الكلام ده ع الغلابة/ مش عليا.. أنا بابا".. هذه الكلمات التي كتبتها الشاعرة هالة علي، طرح المطرب رامي صبري أحدث أغانيه "أنا بابا".

وعن فكرة الأغنية وغرابتها مع كونها من تأليف شاعرة، تقول هالة علي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ربما تكون غرابة الفكرة من بين الأسباب التي شجعت الفنان رامي صبري على تقديمها، وهذا من حسن حظي، بعدما أعطاني الملحن عزيز الشافعي هذه الفرصة للتعاون معه، ولا أرى صعوبة في كون الكلمات لشاعرة، بدليل أننا نجد الشعراء الرجال لا تواجههم صعوبة في التعبير ببراعة عن مشاعر الأنثى".

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وأضافت: "كتبت فكرة الأغنية منذ عام، وكنت في بدايات طريقي لكتابة الأغاني، وكان رصيدي عملان أو ثلاثة مع مطربين جدد، وسعيت للتواصل مع كبار الملحنين لعرض أعمالي، حتى قمت بإرسال كلمات الأغنية عبر الماسينجر للملحن عزيز الشافعي، والحمد لله رحب بالتعاون والقيام بتلحينها".

وتابعت هالة: "بعدها بعدة أشهر تواصل معي الفنان عزيز الشافعي وأبلغني أن المطرب رامي صبري أعجب بالأغنية، وقرر تقديمها، بعدما قام الشافعي بحكم خبرته الفنية الكبيرة بتعديل بعض كلماتها، وتوزيع ومكس جلال الحمداوي".

ويحيي رامي صبري في السعودية حفله الأول بقاعة "جدة" للمناسبات غدًا الاثنين 10 يونيو، ويستعد لطرح أغاني ألبومه "فارق معاك" الذي يضم 12 أغنية، وهو من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز".