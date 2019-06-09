هاني رمزي لـ"الخليج 365": تحضيرات "نيزك دكروري" تبدأ أكتوبر المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان هاني رمزي إنه يستعد لتقديم فيلم سينمائي، بعد غيابه هذا العام عن السينما، إذ كان آخر أفلامه "قسطي بيوجعني" والذي تم عرضه في 2018، وشاركته البطولة الفنان مايا نصري، إخراج إيهاب لمعي.

وأضاف رمزي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "فيلمي الجديد يحمل اسم (نيزك دكروري)، تأليف خالد شباني، إخراج طارق عبدالمعطي، وأبدأ في تحضيره شهر أكتوبر المُقبل".

جدير بالذكر أن الفنان هاني رمزي أطل على جمهوره في شهر رمضان المبارك، من خلال تقديم برنامج المقالب "هاني في الألغام"، على شاشة قناة الحياة، واستضاف عددًا كبيرًا من النجوم، منهم: "محمد رياض، آيتن عامر، دينا فؤاد، محمود عبدالمغني، ومحمد رجب".