شاهد.. نجل الراحل محمد نجم يفجر مفاجأة: فنان فاشل من تلاميذ والدي تسبب في وفاته

شن الفنان المصري شريف نجم، نجل الفنان الراحل محمد نجم، هجوما على مواطنه الكوميديان أحمد آدم، متهمًا إياه بأنه السبب في إصابة والده بجلطة بعد حديثه في برنامج ”شيخ الحارة“.

وأوضح نجم في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يرغب في الحديث عن أزمة والده مع الفنان أحمد آدم بعد حلقة ”شيخ الحارة“، التي تسببت في مرضه ووفاته، مؤكدًا أن ما كتبه رئيس تحرير البرنامج محمد الشواف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ بشأن هذا الأمر، دفعه للرد عليه، معقبًا: ”المخرج ليس لديه خلفية حقيقية حول ما حدث وتحدث دون علم“.

وأضاف شريف أن حلقة الفنان أحمد آدم ببرنامج ”شيخ الحارة“ كانت ثاني أيام شهر رمضان الماضي، ولم يتابعها أحد من أسرته، لكن الفنان الراحل محمد نجم، شاهدها بعدما أرسلها له أحد أصدقائه من الكويت.

وواصل قائلا: ”قال في حق والدي كلام لا يصح عن نجم كوميدي كبير له تلامذته، وأحمد آدم كان من ضمن تلامذته الفاشلين“.

وأضاف أن والده أصيب بوعكة صحية، بعد ارتفاع ضغط الدم، عقب مشاهدة الفيديو وفي اليوم التالي تم إجراء آشعة رنين مغناطيسي له على المخ، فأظهرت إصابته بجلطة كبيرة جدًا.

واختتم: ”الأعمار بيد الله والدوام لله، ولكن حديث أحمد آدم في شيخ الحارة بشكل سيء عن والدي كان سببًا في تدهور حالته الصحية“.