نهال عنبر لـ"الوفد": الحالة الصحية لعزت أبوعوف حرجة جدا

كشفت رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية النجمة نهال عنبر الحالة الصحية للفنان القدير عزت أبو عوف، حيث أكدت أن حالته الصحية حارجة جداً.

وأضافت الفنانة نهال عنبر في تصريح

خاص لـ "الوفد"، أن مازالت حالة الفنان عزت أبو عوف مستقرة داخل العناية المركزة، وأكدت أنه لا يوجد تقدم أوتأخر، مطالبة له بالدعاء.

يذكر أن النجم عزت أبو عوف يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه يعانى من تعب فى الكبد والقلب، وكان أبوعوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع نجم الجيل تامر حسنى.