بحضور نجوم الفن والمجتمع غداً .. بدء ورشة المحاضر الهوليودي دوڤ سيمنز بالقاهرة

يبدأ المحاضر الهوليودي دوڤ سيمنز غداً "الاثنين" الورشة السينمائية الأولى له بالقاهرة والتي تستمر على مدار يومين بواقع 8 ساعات يومياً تتخللها ساعة راحة، حيث يقدم فيها سيمنز محاضرة مكثفة عن كيفية صناعة الفيلم، وذلك بحضور عدد كبير من الدارسين يتقدمهم نجوم الفن والمجتمع من بينهم المهندس نجيب ساويرس ونيللي كريم وداليا البحيري وأحمد زاهر وجميلة عوض ومدحت العدل وعمرو عرفة وأيمن سلامة وأيمن بهجت قمر وكاملة أبو ذكري وماندو العدل وبيتر ميمي وعمرو قورة.

وتعد زيارة المحاضر والمنتج العالمي دوڤ سيمنز لمصر

هى الأولى، حيث يقدم ورشة سينمائية تابعة لمعهد هوليوود للفيلم في "لوس أنجلوس" التي أسسها سيمنز عام 1998، والخاصة بصناعة وبيع وتسويق الفيلم في هوليوود والعالم، ومن المقرر أن يقدم "سيمنز" ورشتين بالجامعة الأمريكية وتقام الورشة الأولى علي مدار يومين 10 و11 يونيو، فيما تقدم الثانية يومي 17 و18 يونيو. ويقدم "سيمنز" عقب انتهاء الورشة كتاب يضم جميع أرقام شركات التوزيع والمخرجين والممثلين والمؤلفين ومواقع التصوير وتأجيرالمعدات في هوليوود وأيضاً في مصر ، كما تمنح الورشة فرصة للدارسين بعرض أفكارهم على نجوم الفن المشاركين .

الورشة من تنظيم "ستوديو پرودكشنز مصر" للفنانة سماح أنور ، ومخصصة لصناع الفيلم من المحترفين والهواة والذين يرغبون في عمل أفلام احترافيه جماهيرية، الراعي الرسمي للورشة مهرجان الجونة السينمائي، والناقل الرسمي مصر للطيران، ورعاية د.باسم سمير كلينكس هوليود سمايل .

يشار إلى أنه تخرج من هذه الورشة منذ بداية العمل بها حتى اليوم أكثر من 50 ألف طالب، منهم ألف من نجوم هوليوود كمخرجين ومنتجين وممثلين وكتاب سيناريو، منهم ويل سميث، برادلي كوپر، سپايك لي، كوينتين تارانتينو، كوين لطيفة، روچر كورمان، چورچ كلوني، ڤاليري بيرتينيللي، سينباد، وغيرهم.

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