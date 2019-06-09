تعرف على الصفحات المزيفة لنجوم الوسط الفني

ظهر في الأونة الأخيرة عدد من الصفحات المزيفة لنجوم الوسط الفني، مما تسبب في حالة شك و جدل واسع عبر مواقع السوشيال ميديا.
و كانت تلك الصفحات تتطلب من محبي التمثيل، بالتقدم لهم و خاصة أنهم يريدون وجوه جديدة، مما استنكر بعض النجوم ذلك و قالوا أكدوا أنها عملية نصب.
و نرصد لكم في السطور التالية عددًا من أشهر تلك الصفحات:-
و جاء في المقدمة النجم أمير كرارة:
واستنكر أمير هذه الصفحة عبر حسابه الرسمي بموقعالتواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتباً: "يا جماعة خلوا بالكم من أي حد ينزل إعلان باسم أي ممثل إنهم محتاجين ممثلين أو وجوه جديدة عشان ده مابيحصلش ومش إحنا".
و أيضاً النجمة هنادي مهنا، حيث ظهرت صفحة شبيه لصفحتها الرسمية كأنها نسخة طبق الأصل إلا أن البعض أكد أنها تقوم بالتهكير، و قامت بنشر صورة مع النجم محمد رمضان و علقت
و لم ينجُ الزعيم عادل إمام من قرصنة النت، حيث ظهرت صفحة شبيه تماماً لصفحته الرسمية.
و جاءت في آخر القائمة النجمة سارة سلامة، وكانت لديها العديد من الصفحات غير الرسمية، بل بعضها ينشر صور إباحية و فيديوهات، و استنكرت النجمة سارة سلامة الأمر في العديد من البرامج أن لديها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
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