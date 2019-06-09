تعرف على الصفحات المزيفة لنجوم الوسط الفني

ظهر في الأونة الأخيرة عدد من الصفحات المزيفة لنجوم الوسط الفني، مما تسبب في حالة شك و جدل واسع عبر مواقع السوشيال ميديا.

و كانت تلك الصفحات تتطلب من محبي التمثيل، بالتقدم لهم و خاصة أنهم يريدون وجوه جديدة، مما استنكر بعض النجوم ذلك و قالوا أكدوا أنها عملية نصب.

و نرصد لكم في السطور التالية عددًا من أشهر تلك الصفحات:-

و جاء في المقدمة النجم أمير كرارة:

واستنكر أمير هذه الصفحة عبر حسابه الرسمي بموقع

التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتباً: "يا جماعة خلوا بالكم من أي حد ينزل إعلان باسم أي ممثل إنهم محتاجين ممثلين أو وجوه جديدة عشان ده مابيحصلش ومش إحنا".

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و أيضاً النجمة هنادي مهنا، حيث ظهرت صفحة شبيه لصفحتها الرسمية كأنها نسخة طبق الأصل إلا أن البعض أكد أنها تقوم بالتهكير، و قامت بنشر صورة مع النجم محمد رمضان و علقت

عليها كاتبة: "بشكر كل الناس اللي كانت واقفه جمبنا وإن شالله هنكون موجودين معاكم في رمضان الجاي2020 وبالمناسبة دي محتاجين ناس جديدة تمثل معانا في المسلسل لو حابب تكون موجود إعمل شير للبوست و قول okوتعالى خاص".

و لم ينجُ الزعيم عادل إمام من قرصنة النت، حيث ظهرت صفحة شبيه تماماً لصفحته الرسمية.

و جاءت في آخر القائمة النجمة سارة سلامة، وكانت لديها العديد من الصفحات غير الرسمية، بل بعضها ينشر صور إباحية و فيديوهات، و استنكرت النجمة سارة سلامة الأمر في العديد من البرامج أن لديها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".