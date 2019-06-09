أندرو محسن مديرًا فنيًا لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الناقد السينمائي أندرو محسن مديرًا فنيًّا للمهرجان في دورته الرابعة التي ستنطلق في فبراير المقبل.
وعقدت إدارة المهرجان ممثلة في السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان والكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان اجتماع مع الناقد أندرو محسن لبحث التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة مؤكدين علي ثقتهما الكبيرة في قدرته وكفاءته علي تقديم محتوى جيد.
ومن جانبه قال الناقد أندرو محسن إنه يرغب في استكمال مسيرة النجاح التي حققها المهرجان منذ دورته الأولي، خاصة وأنه يتمتع بحضور جماهيري ملحوظ، موضحا أنه سيبدأ العمل على اختيار لجان المشاهدة واختيار الأفلام في الأيام القادمة حتى يضم المهرجان أعمالًا متنوعة في مسابقتيه للأفلام الطويلة والقصيرة.
يذكر أن أندرو محسن ناقد سينمائي
ويعقد مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الرابعة فى فبراير المقبل، ويتم تنظيمه بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ونقابة السينمائيين.
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