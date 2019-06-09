نانسي عجرم لأوّل مرّة في السعوديّة

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Jun 09, 2019
تزيّن النجمة اللبنانية نانسي عجرم فعاليات موسم جدة، حيث تستعدّ لإحياء حفلة فنيّة تعتبر الأولى لها في السعودية بتاريخ 13 حزيران/يونيو، على المسرح الروماني في الواجهة البحرية.
هذا الخبر أعلنته “عجرم” في صورة نشرتها على حسابها عبر موقع “انستغرام”، أظهرت تفاصيل الحفل وتوقيته، لتتتالى تعليقات المتابعين الذين أظهروا حماسهم للقاء نجمتهم المفضّلة في السعودية خاصة أنه الحفل الأول لها في المملكة.
يذكر أن نانسي عجرم تنشغل في الفترة الراهنة بالتحضير لألبومها الجديد والذي سيتم طرحه في المستقبل القريب.
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