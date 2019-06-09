فن ومشاهير

نانسي عجرم لأوّل مرّة في السعوديّة

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Jun 09, 2019

تزيّن النجمة اللبنانية نانسي عجرم فعاليات موسم جدة، حيث تستعدّ لإحياء حفلة فنيّة تعتبر الأولى لها في بتاريخ 13 حزيران/يونيو، على المسرح الروماني في الواجهة البحرية.

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هذا الخبر أعلنته “عجرم” في صورة نشرتها على حسابها عبر موقع “انستغرام”، أظهرت تفاصيل الحفل وتوقيته، لتتتالى تعليقات المتابعين الذين أظهروا حماسهم للقاء نجمتهم المفضّلة في السعودية خاصة أنه الحفل الأول لها في المملكة.

يذكر أن نانسي عجرم تنشغل في الفترة الراهنة بالتحضير لألبومها الجديد والذي سيتم طرحه في المستقبل القريب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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