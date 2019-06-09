مي عمر آخرهنّ.. مخرجون أقحموا زوجاتهم بالأعمال الفنية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقحم عددٌ من المخرجين البارزين في الوسط الفني زوجاتهم في الأعمال الفنية حتى باتوا يسجلون مكانة مرموقة بين نجوم الوسط الفني، وساهمت عمليات الزواج والارتباط في ظهور عدد من النجمات بقوة من خلال المنافسة الفنية آخرهن الفنانة الشابة مي عمر التي اعتلت سلم النجومية بعد زواجها من المخرج محمد سامي، وكذلك الفنانة غادة عادل التي ارتبطت باسم زوجها المخرج الكبير مجدي الهواري.

ولم تكن مي عمر وغادة عادل هما الأبرز، بل ظلّت الساحة الفنية على مدار تاريخها عامرة بالارتباطات الفنية بين المخرجين وبعض الفنانات اللاتي ساهم ارتباطهن في بروز نجوميتهن في الوسط الفني والشارع المصري والعربي.

في التقرير التالي نرصد أبرز النجمات اللاتي أقحمهن أزواجهن من خلف الكاميرات في الوسط الفني وتمكينهن من تحقيق النجومية والجماهيرية الكبيرة.

مي عمر

نجح المخرج محمد سامي في إقحام زوجته بقوة في الوسط الفني حتى لمعت نجوميتها وبدأت في منافسة نجوم الصف الأول، حيث شاركت الفنانة مي عمر في أغلب الأعمال التي أخرجها زوجها مؤخرًا بعد ارتباطهما، وكان آخرها مسلسل "ولد الغلابة" الذي وقفت فيه أمام النجم أحمد السقا.

كما أخرج لها زوجها أيضًا مسلسل "حكاية حياة" وهو أول أعمالها في عام 2013، من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، وأخرج لها أيضًا مسلسل "كلام على ورق" التي قامت ببطولته الفنانة هيفاء وهبي عام 2014، ومسلسل "تصبح على خير" التي أدت فيه دور "ندى وسجى" الذي قام ببطولته الفنان تامر حسني، وأيضًا مسلسل"الأسطورة" والذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، مقدمًا فيه دور "رفاعي وناصر الدسوقي".

غادة عادل

ساهم أيضًا زواج المخرج مجدي الهواري من الفنانة غادل عادل في تواجدها على الساحة الفنية بقوة وتقديمها أغلب أدوار البطولة المشتركة حيث وقفت أمام أكبر نجوم الفن في الوطن العربي، وبرز نجم "غادة" طوال الـ20 عامًا التي تزوجت فيها المخرج مجدي الهواري قبل أن تنفصل عنه مؤخرًا.

هنادي الكندري

ودعم المخرج محمد الحداد أيضًا زوجته الكويتية هنادي الكندري في أعمالها الفنية بعد أن ارتبط بها في عام 2014، وقدمت عدة أعمال ناجحة حظيت فيها بدعم متبادل بين الطرفين، حيث شاركت مؤخرًا في مسلسل "وما أدراك ما أمي" من بطولة إلهام الفضالة، رتاج العلي، وهو من تأليف علي الدوحان، ومن توقيع المخرج حسين الحليبي، ومن أشهر أعمالها مسلسل "مسكنك يوفي" الذي عرض عام 2014.

وتزوجت الفنانة أكثر من مرة، الأولى كانت من والد أبنائها الثلاثة (يوسف – عبد الله – عبد اللطيف)، بعد فترة انفصلت عن زوجها بدون أسباب معروفة، ثم بعدها تزوجت من ممثل كويتي (عبد الله بهمن) بعد شهرين فقط انفصلوا عن بعضهم في 2013، بعد سنة من الانفصال تزوجت للمرة الثالثة من المخرج محمد الحداد عام 2014م وأنجبت منه توأمها (إيفا – آدم).

هيفاء حسين

وساند ودعم المخرج والممثل الإماراتي حبيب غلوم، تواجد زوجته البحرينية هيفاء حسين بقوة على الساحة الفنية وشاركها أغلب أعمالهما، حيث قدمت في السباق الرمضاني السابق مسلسلها "العذراء".

كما تكرمت مع زوجها مؤخرًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن المسلسل الإماراتي «خيانة وطن»، بجانب المخرج البحريني أحمد المقلة.

وتزوجت هيفاء من الفنان الإماراتي حبيب غلوم وقبلت بأن تكون الزوجة الثانية؛ حيث أبقى "غلوم" على زوجته الأولى وأم أولاده.

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السورية أصالة

كما دعم المخرج الفلسطيني طارق العريان تواجد زوجته الفنانة السورية أصالة على الساحة الغنائية، والتي حققت نجاحا منقطع النظير.

وتزوج طارق العريان الفلسطيني الأصل، أصالة قبل 13 عامًا، وهو الزواج الذي جاء ليكلل قصة الحب التي استمرت بين الطرفين.

فاتن حمامة

كما دعم المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار زوجته فاتن حمامة بعد أن ارتبطا في عام 1948 بعد قصة حب بدأت مع ثاني عمل سينمائي فيلم "خلود"، وهو الفيلم الوحيد الذي شارك عز في تمثيله إلى جانب إخراجه؛ ولم تحصل حمامة على لقب سيدة الشاشة العربية إلا بعد الزواج من صانع أسطورتها ذو الفقار، الذي أنتج لها فيلم موعد مع الحياة (1954).

وكان هذا الفيلم سبب إطلاق النقاد لقب سيدة الشاشة العربية عليها؛ حيث عاش عز الدين مع سيدة الشاشة العربية 6 سنوات أنجب خلالها ابنته نادية.

نعيمة عاكف

ونجح المخرج حسين فوزي في إقحام الراقصة نعيمة عاكف في السينما المصرية بقوة، وتمكن من تحويلها من فتاة موالد شعبية ولاعبة سيرك إلى واحدة من أشهر نجمات الأفلام الاستعراضية، حيث كان يبحث فوزي عن رقصة في فيلمه العيش والملح.

واستطاعت عاكف أن تخطف قلب فوزي وخرجت من التصوير بقسيمة زواج وعقود إنتاج أوّل بطولة سينمائية لها في فيلم "لهاليبو"، قبل أن تتوالى أفلامها.

نبيلة عبيد

ووضع المخرج الكبير عاطف سالم نبيلة عبيد على سلم النجومية وهي بزي المدرسة، بعدما اكتشفها وتزوّجها الذي قدّمها في عدة أفلام من إخراجه، ومن إخراج زملاء له، كان أشهرها "المماليك"، و"رابعة العدوية".

فردوس عبدالحميد

وساهم زواج الفنانة فردوس عبدالحميد من المخرج محمد فاضل في بروزها بقوة على الساحة الفنية وجعلها من نجوم الصف الأول، وقد شاركت في عدد قليل من الأفلام السينمائية أبرزها: "كوكب الشرق، وتمضي الأيام، والبؤساء، وطائر على الطريق، وحب فوق البركان، والجنة تحت قدميها، والحريف، والطوق والأسورة، وناصر 56".

تحية كاريوكا

أمّا تحية كاريوكا فتزوجت من ثلاثة مخرجين؛ ساعدوها خلال مسيرتها الفنية سواء على مستوى الرقص والاستعراض أو أدوار الكوميديا والرومانسية والإغراء؛ إذ بدأت بأدوار الكوميديا بعد زواجها من المخرج فطين عبد الوهاب، ثم تحوّلت إلى أدوار الرومانسية والإغراء بعد زواجها من المخرج أحمد سالم، ثم صارت نجمة مسرح بعد زواجها من الكاتب والمخرج فايز حلاوة.