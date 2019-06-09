فوزية الدريع عن مي العيدان: "شفطتْ 5 لترات شحم من جسمها"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سخرت الإعلامية الكويتية الدكتورة فوزية الدريع، من مواطنتها وزميلتها مي العيدان، كاشفة عن استلامها رسالة من "العيدان" تفيد بسفرها إلى إيران من أجل خضوعها لعملية تجميل، وبيّنت أن نتائج تلك العملية انتهت بإزالة 5 لترات دهون من جسم "العيدان"، رغم أن جسدها نحيف وتتمتع بالرشاقة.

ونشرت "العيدان"، عبر إنستغرام مقطع فيديو للدكتورة "الدريع"، تتحدث فيه بسخرية ومزاح عنها، قائلة في الفيديو: "مستلمة رسالة من إيران من مي العيدان.. طبعًا تمدح في المستشفى اللي راحتلها تسوي شوية رتوش تجميلية.. لكن إحنا الحمد لله نأكل أشياء تروحلنا التجاعيد".

وتابعت الدريع: "كلمتني امبارح ما قادرة تتكلم رغم أن خشمها زين وجسمها زين لكن بنات اليومين دول تحب أنها تبان جميلة أكتر من اللازم.. المهم كل واحد حر بنفسه.. وأثناء المكالمة قالتلي إن الدكتور الإيراني أزال من جسمها 5 لترات شحم".

وعلّقت العيدان، على الفيديو بسخرية أيضًا من زميلتها "الدريع"، قائلة: "بيشفط 10 كيلو عسل من الدكتورة فوزية الدريع"؛ ما جعل متابعي العيدان يتفاعلون مع الفيديو المنشور، ساخرين من ذهابها لإيران من أجل إجراء عملية تجميل بسبب رخص الأسعار بها، مطالبين العيدان بنشر صور لها تبيّن أثار العملية التجميلية التي خضعت لها.