منى واصف تتحدث عن أداء بطلات الهيبة بأجزائه الثلاثة.. من الأقرب إلى قلبها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في هذا الجزء من مسلسل "الهيبة"، شاركت الممثلة السّورية سيرين عبدالنور في بطولة العمل إلى جانب الفنان السّوري تيم حسن، لتكون ثالث فنانة لبنانية تُشارك كبطلة فيه بعد النجمة نادين نسيب نجيم في الجزء الأول، والفنانة اللبنانية نيكول سابا في الجزء الثاني.

لذلك كان لابد أن تتحدّث الفنانة السّورية منى واصف في مقابلة صحفية لها، عن علاقتها ببطلات العمل بأجزائه الثلاثة، ورأيها بأدائهن. فهي من أهم عوامل نجاح "الهيبة"، بشخصية أم جبل، المتحكمة منذ الجزء الأول بأبعاد الشخصية شكليًا ونفسيًا.

وردًا على سؤال: ما رأيك بأداء كل من نادين نسيب نجيم ونيكول سابا وسيرين عبدالنور، أجابت الفنانة: لكل واحدة منهن أسلوبها الخاص في التمثيل، لكن أؤكد أن علاقة وطيدة تجمعني مع نادين نسيب نجيم؛ لأننا عملنا معًا في مسلسل "سمرا" على مدار 77 حلقة، وبعدها في الجزء الأوّل من مسلسل “الهيبة”.

Advertisements

وعن أداء نجيم التمثيلي قالت واصف: نادين ممثلة ممتازة وتحمل دفئًا في شكلها ولهجتها، وخلال تعاوني معها كنت أقدّم لها النّصح والإرشاد؛ لأنني أحبها، وهي ملتزمة جدًا في عملها.

أما عن أداء الفنانة اللبنانية نيكول سابا بطلة الجزء الثاني من "الهيبة - العودة"، قالت واصف: "تعرفت إلى نيكول سابا في أحد المهرجانات الفنية، وأنا أعلم أنها محبوبة كثيرًا في مصر، وشاهدت لها عددًا من الأعمال المصرية، وفي مسلسل الهيبة - العودة أدت دورها بإتقان ولم تكن بديلة لإحدى الممثلات".

وبطلة الجزء الثالث من الهيبة سيرين عبد النور، وصفتها النجمة السّورية بـ"امرأة جميلة"، وتابعت: "تاريخها حافل بالعطاءات الفنية، وقد شاركتْ في عدد من الأعمال الدرامية المهمة، وهي ممثلة محترفة وتعرف ماذا تريد".