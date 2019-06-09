فن ومشاهير

جنيفر لوبيز تُثير ضجة من خلال أول ليالي جولتها الغنائية في لوس أنجلوس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بدأت النجمة العالمية جنيفر لوبيز جولتها الغنائية "It's My Party tour"، وذلك أمس الجمعة فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد استطاعت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 49 عاما أن تثير الجدل بتقديمها استعراضات غنائية راقصة أثارت ضجة من خلالها، فمن الحركات البهلوانية التى اعتمدت على الرشاقة الهائلة وصولا للاستعراضات الراقية التى ظهر بها الراقصين يلتفون حول لوبيز.

إقرأ أيضًا:

 

ارتدت جنيفر لوبيز بأحد الاستعراضات بالحفل "jumpsuit" باللون الفضى أظهر إحدى ساقيها كاملة، وقد لاقى التصميم إعجاب قطاع كبير من المعنيين بالأزياء والموضة.

Advertisements

 

قد يهمك أيضا:

جنيفر لوبيز تستعرض رشاقتها خلال تسوقها في ميامي

النجمة العالميَّة جنيفر لوبيز تعيش أجواءً مختلفة داخل منزلها الجديد

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنيفر لوبيز تُثير ضجة من خلال أول ليالي جولتها الغنائية في لوس أنجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا