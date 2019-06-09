جنيفر لوبيز تُثير ضجة من خلال أول ليالي جولتها الغنائية في لوس أنجلوس

بدأت النجمة العالمية جنيفر لوبيز جولتها الغنائية "It's My Party tour"، وذلك أمس الجمعة فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد استطاعت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 49 عاما أن تثير الجدل بتقديمها استعراضات غنائية راقصة أثارت ضجة من خلالها، فمن الحركات البهلوانية التى اعتمدت على الرشاقة الهائلة وصولا للاستعراضات الراقية التى ظهر بها الراقصين يلتفون حول لوبيز.
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ارتدت جنيفر لوبيز بأحد الاستعراضات بالحفل "jumpsuit" باللون الفضى أظهر إحدى ساقيها كاملة، وقد لاقى التصميم إعجاب قطاع كبير من المعنيين بالأزياء والموضة.
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