شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. افتتاح مسرحية "ياواد يابت" لـ علاء مرسى على مسرح الهوسابير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الفنان علاء مرسى اليوم أولى عروض مسرحية "ياواد يابت" على مسرح الهوسابير ويشارك فى بطولتها كل من الفنان جمال فؤاد وعدد من الوجوه الشابة وهى من فكرة هبة عدلان وديكور جوزيف نسيم وإخراج أحمد لطفى وتنتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

من ناحية أخرى، ينتظر الفنان علاء مرسى طرح فيلمه "قهوة بورصة مصر" وتدور أحداثه حول قهوة بورصة مصر يجتمع فيها كثير من النجوم فى يوم واحد، ويشارك فى بطولة العمل الفنان حسن حسنى، لطفى لبيب، محمد ثروت، محمد لطفى، مدحت تيخا، كلوديا، ساندى، مروة عبد المنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، نجوى فؤاد، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبى احمد صيام، ياسر الزنكلونى، محمد جمعة.