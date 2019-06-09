شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حفلها الأخير.. أليكس رودريجيز: فخور بجنيفر لوبيز وفريق عملها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى دائما لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز أن يدعم خطيبته النجمة العالمية جنيفر لوبيز، فقد نشر رودريجيز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقطع فيديو قصير صورة بحفل جنيفر لوبيز من جولتها الغنائية "It's My Party tour"، بالولايات المتحدة الأمريكية. وظهر بمقطع الفيديو الذى نشره رودريجيز إيمى ابنة لوبيز مع ابنته، وظهر عليهما الحماس خلال الرقص فى الحفل. وأكد رودريجيز أنه فخور بخطيبته جنيفر لوبيز وبالمجهود الذى بذلته مع فريق عملها، ليخرج الحفل بهذا الشكل المميز. Advertisements

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