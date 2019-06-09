- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله محمود يحيى ذكرى رحيل والده: 14 سنة على فراقك يا حبيبى.. وحشتنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان أحمد عبد الله محمود ذكرى رحيل والده الفنان الراحل عبد الله محمود، الذى رحل عن عالمنا 9 يونيو 2005.
ونشر أحمد صورة لوالده الراحل عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "مش مصدق الوقت اللى مر من يوم وفاتك لغاية يومنا هذا 14 سنة يا حبيبي على فراقك ولسه إحساسي إنه إمبارح وحشتينى".
وتوفى الفنان عبد الله محمود فى 9 يونيو 2005، عن عمر ناهز 40 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
أحمد عبد الله محمود
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عبد الله محمود يحيى ذكرى رحيل والده: 14 سنة على فراقك يا حبيبى.. وحشتنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.