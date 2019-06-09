شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله محمود يحيى ذكرى رحيل والده: 14 سنة على فراقك يا حبيبى.. وحشتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان أحمد عبد الله محمود ذكرى رحيل والده الفنان الراحل عبد الله محمود، الذى رحل عن عالمنا 9 يونيو 2005.

ونشر أحمد صورة لوالده الراحل عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "مش مصدق الوقت اللى مر من يوم وفاتك لغاية يومنا هذا 14 سنة يا حبيبي على فراقك ولسه إحساسي إنه إمبارح وحشتينى".

وتوفى الفنان عبد الله محمود فى 9 يونيو 2005، عن عمر ناهز 40 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.