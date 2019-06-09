شكرا لقرائتكم خبر عن كسرت قواعد الجمال..دولى بارتون تعترف أنها تنام بـ "الماكياج".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية دولي بارتون محبيها و معجبيها حول العالم بتصريح غريب أثار الكثير من الجدل ، حيث أكدت النجمة الشهيرة أنها لا تستغني ابدا عن وضع الماكياج حتي خلال نومها و هو الأمر الذي يحذر منه المعنيين بالتجميل و أطباء الامراض الجلدية إلا أنها تكسر كل القواعد و تسير علي الخطي التي رسمتها لنفسها .

حيث اشار موقع " بيبر ماج " إلى أن دولي بارتون تقوم بتنظيف بشرتها جيدا في الصباح لكنها تفضل ترك الماكياج علي وجهها ليلا خوفا من حدوث أي ظرف طارئ مثل " حريق" فتضطر للخروج من المنزل ، و بعد هذا من أغرب تصريحات دولي .



دولي بارتون