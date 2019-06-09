شكرا لقرائتكم خبر عن غداً..رامى صبرى يلتقى جمهور السعودية لأول مرة فى حفل غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب رامي صبري لأول مرة حفل غنائى فى المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، غداً الإثنين، وتعد المرة الأولى التي يلتقي فيها رامى بالجمهور السعودى.

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يشار إلى أن المطرب رامي صبري طرح أحدث أغانيه "أنا بابا"، الأسبوع الماضي، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر، والأغنية من كلمات هالة الزيات، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس جلال الحمداوي.

يذكر أن رامي يستعد لإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك"، ويتعاون من خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين ومنهم، أحمد علي موسى، تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعي، هالة علي، ومن الموزعين جلال الحمداوي وطارق توكل، تميم ومن الملحنين يتعاون مع مدين، شادي حسن، كما يقوم رامي كعادته بتلحين بعض أغنيات ألبومه.