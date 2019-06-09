شكرا لقرائتكم خبر عن صور..هايلي بالدوين ترتدى ملابس من Isabel Marant..تعرف على سعرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهتم النجمة و السوبر موديل الشهيرة هايلي بالدوين بالظهور بإطلالات مميزة وخاطفة لأنظار المعنيين بالأزياء و الموضة .

وقد التقطت عدسات مصورى " الباباراتزى" عدة صور لهايلي بالدوين أثناء خروجها مع زوجها نجم البوب الشهير جاستين بيبر البالغ من العمر ( 25 عاما ) حيث خرج الزوجان لتناول وجبه الغداء باحدي المطاعم الفاخرة الموجودة في لوس أنجلوس بكاليفورنيا .

Advertisements

وظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 22 عام مرتدية " jumpsuit " فضفاض من مجموعة تصميمات " Isabel Marant " ووصل سعره إلى 570 جنيه استرليني .



هايلي بالدوين وزوجها جاستين بيبر (1)