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شكرا لقرائتكم خبر عن صور..هايلي بالدوين ترتدى ملابس من Isabel Marant..تعرف على سعرها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهتم النجمة و السوبر موديل الشهيرة هايلي بالدوين بالظهور بإطلالات مميزة وخاطفة لأنظار المعنيين بالأزياء و الموضة .
وقد التقطت عدسات مصورى " الباباراتزى" عدة صور لهايلي بالدوين أثناء خروجها مع زوجها نجم البوب الشهير جاستين بيبر البالغ من العمر ( 25 عاما ) حيث خرج الزوجان لتناول وجبه الغداء باحدي المطاعم الفاخرة الموجودة في لوس أنجلوس بكاليفورنيا .
وظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 22 عام مرتدية " jumpsuit " فضفاض من مجموعة تصميمات " Isabel Marant " ووصل سعره إلى 570 جنيه استرليني .
هايلي بالدوين وزوجها جاستين بيبر (1)
هايلي بالدوين وزوجها جاستين بيبر (2)
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