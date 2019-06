شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت..جيا وودز تطلق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "Feel It" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت النجمة العالمية جيا وودز أغنية جديدة تحمل اسم " Feel It " وذلك عبر قناتها الشخصية بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ، و قد تم تداول الاغنية بكثافة عبر المواقع الفنية .

يذكر أن جيا وودز اطلقت شهر مايو الماضي كليب " One Big Party " و الذي لاقي ردود افعال ايجابية من قبل محبيها و عشاقها ، كذلك كليب " Keep On Coming " الذي اطلقته النجمة الشابة شهر أبريل الماضي.



