شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحيى حفل فى "موسم جدة" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية نانسى عجرم، حفلا غنائيا ضمن داخل المملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل الموافق 14 يونيو، وذلك ضمن حفلات "موسم جدة" التى تقيمها الهيئة العامة للترفية.

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ومن المقرر أن تقدم العديد أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها، "ما تيجى هنا"، "يا بنات " ،"اخاصمك آه" ،"قول تاني كده" ، "ياسلام " ، "احساس جديد"، "معقولة الغرام" و"انت مصري" .. بالإضافة إلي " بدنا نولع الجو".

وطرحت نانسى عجرم مؤخراً، كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة، واعتمد الكليب على ظهور مشاهد طبيعية من الشارع المصرى، إضافة إلى مشاهد أخرى من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من المشاريع التى تم إنجازها مؤخراً، وأعربت النجمة اللبنانية، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح وردود الفعل الإيجابية على الأغنية، مشيدة بطريقة الإخراج التى ساهمت بدور كبير فى نجاح الأغنية.