شاهد ما قاله نبيل الحلفاوي عن الدوري المصري

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عن المشاكل الذي يمر بها الدوري المصري هذا الموسم وتأجيل المبارايات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتب "الحلفاوي" في تدوينة عبر صفحته قائلًا: "على فكرة..أنا لسه عند رأيي اللي كتبته سابقا.. الدوري ده اتمرمط واتبهدل وباخ ومبقالوش طعم.. وإذا إن شاء الله الأهلي فاز به هيبقى أداء واجب كده..
ويذكر أنه كان تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة بناءً على نتائج اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس السبت بخصوص موقف الاتحاد من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، والتي لم يتحدد موعد إقامتها.
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