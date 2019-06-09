بالفيديو.. وليد الشامي يطرح أحد أغانيه "طبعي من الله"

طرح المطرب العراقي وليد الشامي، منذ قليل أغنية "طبعي من الله"، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية:"طبعي من الله خلقني عزتي عذرا.. ما قلت للشمس قبل غيابها بدري.. أقول مع كل عسر يمرني يسرا.. زاقول لا طول الليل الوعد

يذكر أن أغنية "طبعي من الله"، كلمات الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، ألحان وليد الشامي، توزيع زيد نديم، مكس وماستر جاسم محمد. خلقني عزتي عذرا.. ما قلت للشمس قبل غيابها بدري.. أقول مع كل عسر يمرني يسرا.. زاقول لا طول الليل الوعدفجري.. ما دمت يا لايمي ناوي علي المسرا.. لا تبدي عتابك ولا تنتظر عذري...".يذكر أن أغنية "طبعي من الله"، كلمات الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، ألحان وليد الشامي، توزيع زيد نديم، مكس وماستر جاسم محمد.

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