وائل جسار في ضيافة وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف"

تعود الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامجها "تخاريف" بحلقة جديدة مع الفنان وائل جسار، وذلك بعد توقف البرنامج طوال شهر رمضان المبارك. تتضمن الحلقة أسرار وخفايا لحياة وائل جسار الشخصية والفنية بالإضافة إلى فقرات ترفيهية تقدمها الكيلاني ضمن الحلقة. وائل جسار الشخصية والفنية بالإضافة إلى فقرات ترفيهية تقدمها الكيلاني ضمن الحلقة. يذكر أن تخاريف إلتقى بعدة فنانين من مصر والوطن العربي أبرزهم أنغام، وائل كفوري، شيرين، نانسي عجرم، فيفي عبده، أحمد فهمي.

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