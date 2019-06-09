شاهد.. هنا ابنة شيرين ترقص على أغنية "زمان"

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب مقطع فيديو لابنتها الكبرى"هنا" وهي ترقص على أنغام أغنيتها "زمان"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت شيرين على الفيديو قائلة "أميرتي"، وارتدت "هنا فستان بسيط باللون الأسود وامتزجت حركات رقصها الطفولية مع أغنية والدتها. "هنا فستان بسيط باللون الأسود وامتزجت حركات رقصها الطفولية مع أغنية والدتها. يذكر أن شيرين قد أحيت مؤخرا حفلها الغنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، وحضرها معها زوجها الفنان حسام حبيب، وقدمت وصلة غنائية مميزة من ألبومها الأحدث "نساي" ومنها زمان، نساي، كدابين، تاج راسك".

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