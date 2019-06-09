سما المصري تتغزل بضباط الجيش المصري وتصفهم بـ “المزز”!

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كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 05:07 مساءً - تغزلت الفنانة سما المصري بضباط الجيش المصري على طريقتها ووصفتهم بـ “المزز”.
فقد نشرت سما المصري مقطع فيديو لمجموعة من القوات المسلحة المصرية بينما كان احدهم يوجه رسالة الى ابناء شمال سيناء قائلا “انتم اهلنا وصدورنا درع لحمايتكم ونحنا ثابتين ومرابطين ومصرين انه ما فيش مكان لارهابي هنا ولا في اي مكان على ارض مصر”.
وقد علقت سما المصري على الفيديو قائلة: “تصدقوا بالله انا ماركزتش الضابط المز دا بيقول ايه انا كل اللي ركزت فيه اننا عندنا في الجيش والشرطه كميه مزز من الضباط فظيعه وماكنتش واخده بالي مع انهم مغطيين عيونهم بس مزز مزز الصراحه…احيييه….قنبله مزز….يسقط الارهاب اللي بيزعل المزز دول…..ااااخ..قلبي الصغير لا ي”.
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