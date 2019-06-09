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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد انتشار العديد من الأخبار حول انفصال مغنية الراب الأمريكية ريهانا، عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل، نُشر صر حديثة لهما من قضاء عطلتهما في كابري بإيطاليا.
وظهرت عليهما الرومانسية والإنسجام، وكانت هذه الصور كفيلة بتكذيب كل الأخبار التي نُشرت حول انفصالهما وذلك بعد سنة من المواعدة.
وبدأت علاقة ريهانا، بالوريث السعودي حسن محمد عبداللطيف جميل، في يونيو عام 2017 بعد انتشار صور حميمة للثنائي في أحد المسابح في إسبانيا.
وحسن محمد عبداللطيف جميل، هو ملياردير ورجل أعمال سعودي يبلغ من العمر 29 عامًا وتملك عائلته الحق الحصري لبيع سيّارات “تويوتا” و”لكزس”بالإضافة إلى أنه نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العائليّة عبداللطيف جميل.
من ناحية أخرى، استأجرت المطربة والنجمة الأمريكية ريهانا، جزيرة كاملة في إيسيكس؛ لتسجيل ألبومها الجديد.
وقال مصدر لصحيفة ”ذا ميرور“ البريطانية إن المطربة البالغة من العمر 31 عامًا، أنفقت أموالًا في استوديو فخم في جزيرة أوسيا المملوكة للمنتج الموسيقي نايجل فريدا.
وأضاف المصدر: دعت ريهانا الأسرة لقضاء بعض الوقت معها أثناء عملها، كانت لديها بعض المهام في الاستوديو منذ ألبومها الأخير، لكنها كانت تركز حقًا على خط الماكياج والملابس الخاصة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء انفصالهما.. ريهانا أخر رومانسية برفقة حبيبها السعودي في إيطاليا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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