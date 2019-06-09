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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثارت أرملة الفنان الراحل محمد نجم، حالة جدل واسعة، بعد تعهدها للإعلامي المصري وائل الإبراشي، خلال عزاء زوجها أنها ستأخذ بحقه من برنامج «شيخ الحارة»، والذي تسبب في مرضه ووفاته.
الصحفي محمد الشواف، رئيس تحرير برنامج «شيخ الحارة»، علق على اتهام زوجة نجم بمنشور طويل عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قال فيه: «أولا رحمة الله على الأستاذ محمد نجم رحمة واسعة وفنان عظيم خسرناه وغيبه الموت.. ثانيا بعد حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي رد فيها على تصريح للأستاذ نجم بدون تجريح محدش طلب من أسرة الفنان يرد معانا على كلام أحمد آدم ولا شريف أو بنت الأستاذ طلبت ترد ولا الأستاذ نجم جه البرنامج وسجل حلقة ولا شفناه ولا يعرفوا مكان الاستديو».
وأضاف: «ولو كانوا طلبوا الرد في البرنامج كان هيتعمله حلقة زي حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي بالمناسبة يسأل هو عن تصريحاته مش إحنا ..ثالثا كانت فين أسرة الفنان من يوم ٢ رمضان لحد النهاردة وصبروا علينا ليه وإحنا ما ذعناش الحلقة».
وتابع: «رابعا شكرا لشيخ الحارة أنه لسه مثار جدل وأي حد عنده أزمة أو محتاج يفضفض ويحط همه في حد يطلع يقول شيخ الحارة السبب توضيح صغير برضه لأننا مش طرف حقيقي في أي هري منتظر».
وأنهى كلامه قائلًا: «حلقة الأستاذ أحمد آدم كانت يوم ٧ مايو، الأستاذ نجم دخل المستشفى ٢٠ مايو. .هل يعقل إنه فضل تعبان من يوم الحلقة لحد يوم ٢٠ مايو».
وكان برنامج «شيخ الحارة»، قد عرض أثناء استضافة الفنان أحمد آدم مقطع فيديو للفنان محمد نجم أثناء حديثه عن آدم في لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي قال فيه إن آدم يقلده ويجب أن تكون له شخصية مستقلة.
ورد أحمد آدم على هذا التصريح، قائلا: إن لديه القدرة أن يجعل الناس تكره محمد نجم في ليلة واحدة، بسبب مواقف شاهدها في مسرحه.
كانت هذه تفاصيل خبر «شيخ الحارة» يرد على اتهام زوجة محمد نجم للبرنامج بالتسبب في مقتل زوجها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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