تشييع جثمان ابنة رشدي أباظة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شيعت منذ قليل، جنازة قمست أباظة، ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة، إلى مثواها الأخير، من مسجد نصر الدين بالهرم بعد صلاة الظهر.
ولم يشارك في الجنازة سوى عدد من أقاربها وأصدقائها وسط غياب نجوم الفن والإعلام، وتم تشييع الجثمان لمقابر العائلة بنزلة السمان.
وظهر خلال العزاء عمتها منيرة أباظة، وتلقت عائلتها العزاء وقت صلاة الجنازة وذلك تنفيذًا لوصية الراحلة، والتي أوصت بعدم إقامة عزاء لها.
يذكر أن قسمت هى الأبنة الوحيدة للفنان رشدى أباظة، والتي أنجبها من زوجته الأمريكية، والتي ارتبط بها بعد انفصاله عن الفنانة تحية كاريوكا، وتربت معه ومع الفنانة سامية جمال والتي ارتبط بها بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.
رشدي أباظة رحل عام 1980، وذلك بعد صرع مع المرض، وهو أحد جانات السينما المصرية وأكثرهم شهرة، وقدم عدد كبير من الأفلام، وتزوج أكثر من مرة، ومن بين زوجاته سامية جمال، تحية كاريوكا، وصباح.
قسمت أباظة تزوجت من الفنان أحمد دياب، وذلك قبل رحيل والدها رشدي أباظة، وأنجبت منه ولد وحيد يعيش في أمريكا.
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