عبد العزيز الويس يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة “تأ تأ”

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان عبد العزيز الويس عن استعداده لطرح عمل غنائي جديد بعنوان “تأ تأ”. الأغنية من كلمات الشاعر الصلال، وتوزيع عثمان عبود ومن المتوقع طرحها خلال الأيام القريبة المقبلة. ونشر “الويس” عبر خاصية “story” على موقع “إنستقرام”، صورة لاستوديو التسجيل، وعلق عليها قائلا: “تأ تأ قريبا تسجيل”، ثم أضاف فيديو له ظهر فيها وهو يؤدي مقطع من الأغنية الجديدة.

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