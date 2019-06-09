بالصور- وجه فني في الحملة الوطنية لتنظيف الشاطئ اللبناني

انطلقت صباح اليوم، الأحد 9 حزيران، الحملة الوطنية لتنظيف الشاطئ اللبناني، التي تنظمها وزارة البيئة.

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وبدأ وزير البيئة فادي جريصاتي الحملة الوطنية من شاطئ صور، بمشاركة عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائبة عناية عز الدين، قائد القطاع الغربي في قوات اليونيفيل الجنرال برونو بيشوتا وفاعليات وعدد كبير من الكشافة.

واكد وزير البيئة في كلمة له أنه اليوم في عرس وطني ونزل مع المواطنين الى شاطئ صور، الذي صنفته “ناشيونال جيوغرافيك” من اجمل شطآن الشرق الأوسط، وهذه هدية من صور الى كل لبنان ومن شأن هذا التصنيف ان يستقطب السياح”، وأمل جريصاتي “ان يتحول كل الشاطئ اللبناني الى محمية، وان يتوقف التلوث”.

هذه الحملة ضمت الآلاف من المواطنين الى نزلوا لتنظيف الشاطئ اللبناني، كما كان للفنان اللبناني نقولا الاسطا مشاركة في هذه الحملة.

وقد نشر “الاسطا” صور له عبر حساباته على مواقع التواصل من مشاركته في تنظيف الشاطئ وعلّق: “نعم لوطن خالٍ من الاوساخ”.

كنا نتمنى ان نرى وجوهاً فنية من مختلف المجالات تُشارك في هذه الحملة لأجل لبنان الذي يحتاج في هذه المرحلة لكل ابنائه لينهض من أزمته الاقتصاديّة والبيئيّة وأيضاً لأن الفنان لديه تأثيراً مباشراً على الجمهور.