خاص- يورغو شلهوب في عمل درامي جديد.. ماذا أخبر “الخليج 365”؟

هو ابن بيت فنيّ، والده الممثّل المخضرم جورج شلهوب، ووالدته الممثّلة المتميّزة ألسي فرنيني. الى جانب الرقي والأخلاق والتهذيب، ورث عن والديه الموهبة والابداع، فأضحى فنّانًا معروفًا ومحبوبًا من الجميع.

انّه الممثّل المتألّق يورغو شلهوب، الذي سطع نجمه في عالم التمثيل من منذ بداية مشواره الفني واستمرّ حتى يومنا هذا. في جعبته اعمال فنية عديدة، تنوّعت بين المسلسلات الدرامية والكوميدية والبوليسية وغيرها، فلعب ادواره باتقان واحتراف، سحر من خلالهم المشاهدين وأسرهم.

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موقع “الخليج 365” التقى يورغو شلهوب، الذي اشار الى انه اليوم يستعد لعمل جديد، هو عبارة عن مسلسل ذات طابع درامي واجتماعي وبوليسي في آن، مطروح بأسلوب جديد، حيث سيلعب فيه يورغو دورًا مختلفا عمّا قدّمه في وقت سابق.

شلهوب لم يكشف تفاصيل كثيرة عن العمل، لكنه اكّد لموقعنا انّه سيكون من اخراج ايلي برباري، لافتا الى أنه لن يكون مسلسل لبناني بحت، انما سيضم وجوهًا فنية من مصر وسوريا، كون قصته تدور حول عملية سرقة تحصل في هذه البلدان الثلاثة.

الجدير بالذكر ان آخر اعمال الممثل يورغو شلهوب كان مسلسل “حبيبي اللدود” الذي شارك في بطولته الى جانب فادي اندراوس، روان طحطوح ونخبة من نجوم الدراما، وهو من تأليف منى طايع واخراج سيزار حاج خليل.