أورلاندو بلوم ما يزال محتفظًا بهيكل كلبه العظمي.. وهذا ما يفعله معه كل ليلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف النجم أورلاندو بلوم عن أنه ما يزال يحتفظ بالهيكل العظمي الخاص بكلبه الأليف في منزله وأنه ما يزال يحرص على التواصل معه كل ليلة بجملة "تصبح على خير".

وتحدث الممثل الشهير 42 عامًا، عن دوافعه للاحتفاظ ببقايا كلبه الأليف، سيدي، في منزله، وصرح في مقابلة أجراها مع مجلة Dog's Monthly "كان رفيقًا رائعًا وأصبت بإحباط شديد عند نفوقه. وما زلت أحتفظ بهيكله العظمي لأشعر بأنه ما يزال معي. أعرف أن ذلك قد يبدو غريبًا بعض الشيء لبعض الناس، لكن العملية تم تنفيذها بذوق رفيع، وما زلت أحرص على أن أقول له كل ليلة جملة ( تصبح على خير)".

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وكان أورلاندو اقتنى ذلك الكلب الضال بعدما أنقذه عام 2004 أثناء تصويره مشاهد من فيلم Kingdom of Heaven في المغرب، وسبق أن شوهد وهو برفقته أثناء تمشيته في نيويورك قبل نفوقه، لكن أورلاندو كشف عبر حسابه على إنستقرام في 2015 عن أن الكلب يعاني من مرض بالكبد، وقد نفق بالفعل بعدها بعام.