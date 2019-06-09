جورج وأمل كلوني يفتحان منزلهما الفاخر في إيطاليا للمُعجبين.. ما القصّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مَن مِنّا لا يتمنّى تناول وجبةِ غداءٍ فاخرة مع ثُنائي العصر جورج وأمل كلوني؟ لكن لن تبقى هذه الفكرة مُجرّد أمنيات، بل ستتحوّل إلى حقيقة، وذلك بحسب آخر إعلانٍ أطلقه الممُثّل العالمي جورج كلوني.

بكاريزمته العفوية ووسامته، طلّ جورج كلوني على مُحبّيه من خلال فيديو وصلت مُدّته إلى دقيقتين ونصف الدقيقة، ضَرب من خلاله عصفورين بحجرٍ واحد، ألا وهو تحقيق حلم أحد الثّنائيات بلقائه هو وزوجته أمل كلوني، وجمع التّبرّعات لصالح الجمعية الخيرية التي يُديرها هو وزوجته "مؤسسة كلوني للعدالة".

وفي تفاصيل المُسابقة، يتعاون الثّنائي مع شركة Omaze، وهي عبارة عن منصة إلكترونية لجمع التبرعات عبر الإنترنت، تُقدم تجارب لمرة واحدة في العمر وبضائع حصرية، لدعم المنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم.

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وسيحظى الثّنائي الرّابح برحلة الأحلام، التي ستتضمّن السفر إلى إيطاليا، والإقامة في فُندق 4 نجوم. أمّا الجُزء الأهم في الرّحلة، فهو تناول وجبةِ غداءٍ فاخرة مع جورج وأمل، وتبادل أطراف الحديث معهما، حيث ستصل قيمة الجائزة إلى 4 آلاف دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الثّنائي من الخضوع إلى جلسة تصويرٍ حصرية مع جورج وأمل، عِلمًا بأنّ عوائد هذا الغداء ستدعم مُؤسسة جورج وأمل للعدالة Clooney Foundation for Justice.